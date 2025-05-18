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Кандидат в президенты Румынии объявил о своей победе сразу после закрытия участков

Симион объявил о победе на выборах президента Румынии, несмотря на опросы
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IMAGO/Alessandra Carli/LiveMed/Global Look Press

Кандидат в президенты Румынии от партии «Альянс за единство румын» (AUR) Джеордже Симион объявил о своей победе на выборах, несмотря на то что опубликованные exit poll показали его поражение, соответствующее заявление политик сделал на брифинге перед штабом партии. Об этом сообщает РИА Новости.

Симион в ходе своего первого выступления после закрытия избирательных участков подчеркнул, что его партия «является явным победителем этих выборов».

По данным ЦИК Румынии после подсчета 4,3% голосов, Симион лидирует во втором туре президентских выборов с 52,86% голосов. Его оппонент мэр Бухареста Никушор Дана получил 47,14% голосов избирателей.

До этого представитель МИД Румынии Андрей Цэрня заявил, что зафиксированы признаки «российского вмешательства» в президентские выборы.

Симион сообщил о наличии 1,7 млн фиктивных избирателей в списках. Речь идет о людях, которых уже нет в живых.

Симион также добавил, что на избирательные участки автобусами везут избирателей из Молдавии. Напомним, ранее он обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной тишины накануне дня голосования.

Ранее кандидат в президенты Румынии спрогнозировал свою «убедительную победу» на выборах.

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