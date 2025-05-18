В Румынии заявили о возможном вмешательстве РФ в выборы президента

Румынский МИД заявил о признаках вмешательства РФ в президентские выборы

Представитель МИД Румынии Андрей Цэрня утверждает, что зафиксированы признаки «российского вмешательства» в президентские выборы. Об этом он написал в соцсети Х.

«В ходе продолжающихся президентских выборов в Румынии мы снова видим признаки российского вмешательства», — написал он.

Цэрня заявил о массовом постинге фейковых новостей в мессенджере Telegram, созданных для того, чтобы повлиять на избирательный процесс в стране.

Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион сообщил о наличии 1,7 млн фиктивных избирателей в списках. Речь идет о людях, которых уже нет в живых.

Симион также добавил, что на избирательные участки автобусами везут избирателей из Молдавии. Напомним, ранее он обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной тишины накануне дня голосования.

В Румынии 18 мая проходит второй тур повторных президентских выборов. Больше всего голосов в первом туре набрали Джордже Симион (около 41%) и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан (20,27%).

Ранее кандидат в президенты Румынии спрогнозировал свою «убедительную победу» на выборах.