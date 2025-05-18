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Кандидат в президенты Румынии спрогнозировал свою «убедительную победу» на выборах

Симион прогнозирует свою победу на выборах президента Румынии согласно exit poll
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IMAGO/Alessandra Carli/LiveMed/Global Look Press

Кандидат в президенты Румынии от оппозиционной партии «Альянс за единство румын» (AUR) Джеордже Симион спрогнозировал свою «убедительную победу» на выборах. Об этом политик заявил на брифинге в Бухаресте, трансляция которого велась в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы уверены в сегодняшнем результате, если выборы будут честными и свободными. У нас есть собственные экзитполы, и они указывают на убедительную победу, когда все бюллетени будут подсчитаны», — сказал кандидат на пост главы государства.

Симион добавил, что после завершения выборов его команда займется решением проблем Румынии.

18 мая начался второй тур выборов президента Румынии. В него вышли Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. В первом туре кандидат от AUR набрал около 40,96% голосов, Дан в два раза меньше — 20,27%. Занявший третье место кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение.

Повторное голосование было назначено после аннулирования в конце прошлого года результатов выборов в связи с подозрениями в иностранном вмешательстве.

Ранее в Молдавии обвинили Санду во вмешательстве в румынские выборы.

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