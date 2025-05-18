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В Иране ответили на требования США по обогащенному урану

МИД Ирана: Тегеран продолжит обогащать уран, несмотря на заявления США
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Iranian Presidency/Global Look Press

Иран будет продолжать обогащать уран, несмотря на заявления официальных лиц США, в том числе специального посланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа. Об этом в социальной сети X заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Наша позиция в отношении прав Ирана как участника ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. — «Газета.Ru») кристально ясна, и не существует ни единого сценария, при котором иранцы допустили бы отклонение от этого. Освоение технологии обогащения урана — это с трудом заработанное научное достижение», — написал министр.

По его словам, если Вашингтон заинтересован в том, чтобы у Тегерана не появилось ядерное оружие, то двум сторонам необходимо заключить сделку, которая находится «в пределах досягаемости».

Дипломат также подчеркнул, что «обогащение урана в Иране будет продолжаться с заключением сделки или без нее».

18 мая Уиткофф заявил, что принципиальная позиция США заключается в том, что Иран не может обогащать уран.

11 мая в Маскате завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве оманской стороны. Переговоры возобновились спустя двухнедельный перерыв. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.

По информации телеканала IRIB, Иран и США проведут пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе в ближайшее время.

Ранее в Иране заявили о противоречивых позициях США на переговорах.

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