В Омане завершился четвертый раунд переговоров между Ираном и США

ISNA: в Омане завершился четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном

В Маскате завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве оманской стороны. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

По словам аналитиков, прошедший раунд переговоров прошел сложнее, чем три предыдущих.

Переговоры возобновились спустя двухнедельный перерыв. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.

26 апреля завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Арагчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.