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В Иране анонсировали новый раунд переговоров с США

Irib: Иран и США проведут пятый раунд переговоров в ближайшее время
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Carlos Barria/Reuters

Иран и США проведут пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал IRIB.

«Сторонами было согласовано, что следующий раунд переговоров пройдет в ближайшее время после координации между двумя странами при сотрудничестве координатора из Омана», — говорится в сообщении.

11 мая в Маскате прошел четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном при посредничестве оманской стороны. Переговоры возобновились спустя перерыв, который составил две недели. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.

Представитель министерства иностранных дел Ирана прокомментировал четвертый раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном. По его словам, встреча была «трудной, но полезной».

Ранее в Иране заявили о противоречивых позициях США на переговорах.

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