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Спецпосланник Трампа назвал «красную линию» США по Ирану

Уиткофф: принципиальная позиция США в том, что Иран не может обогащать уран
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Leah Millis/Reuters

Принципиальная позиция США заключается в том, что Иран не может обогащать уран, заявил ABC News спецпосланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«У нас есть одна очень четкая красная линия, и это обогащение [урана]. Мы не можем позволить [Ирану иметь] даже 1% мощностей по обогащению. Все начинается с нашей принципиальной позиции, а именно — сделки, которая не включает в себя возможность обогащения», — сказал представитель команды лидера США.

Похожую мысль высказал до этого американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News. Он сообщил, что США хотят добиться от Ирана отказа от ядерных амбиций. По его словам, Вашингтон стремится к тому, чтобы Тегеран никогда не получил ядерное оружие, а Трамп предпочел бы решить этот вопрос мирным путем.

«Если вы можете обогащать [уран] на каком бы то ни было уровне, то вы, по сути, способны очень быстро обогатить его до оружейного уровня», — отметил дипломат.

Он заверил, что США хотят, чтобы Иран был богатой, мирной и процветающей страной без ядерного оружия.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу. Несмотря на это, президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил на заседании кабмина страны, что дискуссия с США об отказе от всех ядерных объектов республики неприемлема.

Ранее Трамп предупредил, что у Ирана осталось «мало времени» на сделку.

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