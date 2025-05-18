Косачев: ЕС хочет надавить на Трампа, чтобы его разговор с Путиным не удался

Лидеры стран Евросоюза хотят переговорить с президентом США Дональдом Трампом раньше того, как он созвонится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы разговор между Москвой и Вашингтоном не дал нужного результата. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев в своем Telegram-канале.

По его мнению, Трамп менее подвержен давлению, что делает его не похожим на бывшего президента США Джо Байдена или на «завтрашних собеседников из европейской коалиции, «желающих войны и не желающих мира».

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на то, что телефонный разговор между Трампом и Путиным будет успешным.

Американский лидер сообщал, что планирует провести телефонный разговор с Путиным в понедельник, 19 мая.

Также в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи.

Ранее стало известно об отказе Путина обсуждать с Уиткоффом мирный план США.