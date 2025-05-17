Стало известно об отказе Путина обсуждать с Уиткоффом мирный план США

FT: Путин отказался обсуждать с Уиткоффом мирный план по Украине из 22 пунктов

Президент России Владимир Путин отказался обсуждать план урегулирования конфликта на Украине, который ему представил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Уиткофф откладывал встречу с российским лидером из-за его позиции по вопросу урегулирования на Украине. При этом источник издания отметил, что встреча представителей государств не планировалась.

До этого сообщалось, что США, Евросоюз и Украина разработали совместный план по урегулированию конфликта из 22 пунктов. Как сообщил телеканал NBC, один из них включает 30-дневное прекращение огня.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Кроме того, на встрече присутствовал глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

Ранее генсек НАТО повторил фразу про мяч, комментируя начало переговоров в Стамбуле.