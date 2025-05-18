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Уиткофф поделился ожиданиями от телефонного разговора Путина и Трампа

Уиткофф надеется, что беседа Путина и Трампа расчистит затор для урегулирования
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что телефонный разговор между лидером США Дональдом Трампом и Президентом РФ Владимиром Путиным будет успешным. Об этом он заявил ABC.

«Его (Трампа) чувства говорят, что он должен связаться по телефону с президентом Путиным, и это расчистит некоторый затор и приведет нас к тому, к чему мы хотим прийти», — сказал Уиткофф.

Американский лидер сообщал, что планирует провести телефонный разговор с Путиным, в понедельник, 19 мая.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи.

Издание The Telegraph отмечало, что у президента США Дональда Трампа есть все козыри для воздействия на Россию и ее союзников, чтобы добиться мирного урегулирования на Украине.

Ранее стало известно об отказе Путина обсуждать с Уиткоффом мирный план США.

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