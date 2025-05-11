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Президент Ирана назвал неприемлемым полный отказ от ядерной программы

Президент Пезешкиан исключил полный отказ Ирана от ядерной программы
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Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на заседании кабмина страны, что дискуссия с США об отказе от всех ядерных объектов республики неприемлема. Его слова приводит Didar News.

«Иран не стремится к созданию ядерного оружия. Они (США. — «Газета.Ru») нам говорили, что хотят убедиться, что мы не хотим получить ядерное оружие — мы были полностью готовы к этому», — сказал политик.

Он добавил, что Тегеран не откажется от исследований в рамках мирной ядерной программы, потому что достижения ученых страны в этой области находят применение в медицине, сельском хозяйстве, промышленности и охране окружающей среды.

11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Иранf и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу. Новый раунд обсуждений был более детальным: Тегеран и Вашингтон затронули темы, по которым их взгляды не совпадают, и им удалось лучше понять позиции друг друга. По информации МИД Омана, стороны говорили о соглашении, предполагающем полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.

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