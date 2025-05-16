Трамп заявил, что у Ирана осталось «мало времени» на сделку

США передали Ирану предложение по ядерной сделке и дали понять Тегерану, что решить вопрос с ядерной программой необходимо в ближайшее время. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп по завершении своего ближневосточного турне, передает ТАСС.

«Что еще важнее, они знают, что действовать нужно быстро, [иначе] случится что-то плохое», — подчеркнул американский лидер, общаясь с журналистами на борту президентского самолета по пути из ОАЭ в США.

За период с 12 апреля по 11 мая США и Иран провели четыре раунда переговоров по ядерной программе ближневосточной страны.

До этого в МИД Ирана заявили, что на переговорах с США не обсуждалось полное прекращение ядерной программы страны.

14 мая президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. По его словам, Тегеран также должен прекратить спонсирование терроризма, отказаться от ведения прокси-войн и полностью отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Иран предложил США создать консорциум для обогащения урана в мирных целях.