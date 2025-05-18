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В Иране утвердили договор о партнерстве с Россией

Комиссия парламента Ирана одобрила договор о стратегическом партнерстве с РФ
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Shutterstock/FOTODOM

Комиссия парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике утвердила законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщил член парламентской комиссии Моджтаба Зарейи, передает госагентство Fars.

«Данный законопроект был одобрен без каких-либо возражений в комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса исламского совета», — сказал член комиссии.

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

8 апреля Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров.

Ранее турпоток между Россией и Ираном вырос на 52%.

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