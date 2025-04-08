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Россия ратифицировала договор с Ираном о стратегическом партнерстве

Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном
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Государственная дума на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Прямая трансляция велась на сайте «ДумаТВ».

17 января президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров. Также он устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Позже журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном важен для обеих стран. Это решение — четкий сигнал всему миру о том, что Москва не собирается разрывать отношения с Тегераном под давлением США и Израиля.

Ранее в Иране заявили о необходимости обретения ядерного сдерживания.

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