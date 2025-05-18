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Экс-глава ЦРУ раскрыл, сколько еще Украина продержится в конфликте с Россией

Экс-глава ЦРУ Петреус: у Украины есть запас прочности на полгода в конфликте с РФ
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Pete Marovich/Global Look Press

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина сможет продержаться в конфликте с Россией еще как минимум полгода. Его слова приводит украинское радио NV.

«Думаю, что запас прочности точно есть еще месяцев на четыре-шесть. Далее, думаю, поддержка со стороны США и конгресса США будет продолжаться. Они хотят наложить больше санкций на Путина», — предположил Петреус.

Экс-шеф ЦРУ считает, что фонд национального благосостояния России якобы закончится «где-то в следующем году», поэтому новые санкции могут стать проблемой для Москвы.

До этого аналитики из Института изучения войны сообщали, что Россия продолжает ставить целью «полную капитуляцию» Украины в ходе конфликта. Россия выигрывает борьбу на истощение путем «непрерывного ползучего наступления, что не позволяет Украине проводить успешные и значимые контрнаступательные операции», отмечают эксперты.

Как утверждают аналитики, исходя из прошедших переговоров в Стамбуле, Россия все еще намерена полностью добиться своих целей.

Ранее на Западе заявили о «решающем этапе» конфликта на Украине.

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