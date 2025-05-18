В США заявили, что Россия продолжит добиваться «полной капитуляции» Украины

Россия продолжает ставить целью «полную капитуляцию» Украины в ходе конфликта. К такому выводу пришли аналитики из Института изучения войны (ISW).

Как утверждают эксперты, исходя из прошедших переговоров в Стамбуле, Россия все еще намерена полностью добиться своих целей. Москва выдвигает требования по территориям не в качестве предмета торга, но как предпосылку для завершения конфликта, отмечается в материале.

Россия выигрывает борьбу на истощение путем «непрерывного ползучего наступления, что не позволяет Украине проводить успешные и значимые контрнаступательные операции», отмечают аналитики.

До этого телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что ВС России накапливают силы на линии боевого соприкосновения для нового потенциального наступления «вплоть до окраин Киева». Один из собеседников также сообщил, что ВС РФ «стремятся сформировать крупные силы», вероятно, для наступления на Донбассе.

Ранее военный эксперт раскрыл наиболее удачное направление для ВС РФ на текущей неделе.