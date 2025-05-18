Путин заверил, что Россия уважает интересы США

Россия с уважением относится к национальным интересам Соединенных Штатов и надеется, что Вашингтон будет относиться к интересам Москвы таким же образом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Вы знаете, у американцев, у американского народа, у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. Мы относимся к этому с уважением. Исходим из того, что к нам будут относиться таким же образом», — сказал Путин.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом состоится. Таким образом он прокомментировал заявление Трампа о планах созвониться с Путиным 19 мая для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также торговые вопросы.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Путин назвал нужный для России результат в конфликте с Украиной.