Депутат Рады заявил об ухудшающемся положении Украины на переговорах

На следующем раунде переговоров Украина окажется в более уязвимом положении. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Следующий раунд Украина начнет в худшей позиции, за счет ползущей потери территорий и людей, и ухудшающейся конъюнктуры. При этом каждый раунд по положению на земле будет хуже предыдущего», — написал парламентарий.

Дубинский добавил, что в связи с положением Украины президенту республики Владимиру Зеленскому нужен будет новый сценарий срыва переговоров. Депутат предположил, что для этого украинская сторона может предпринять масштабную провокацию.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились обменяться конкретными предложениями по прекращению огня. При этом четких сроков обмена планами РФ и Украины пока не появилось. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в США предложили надавить на Путина, который переиграл Трампа и Зеленского.