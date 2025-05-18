Политолог раскрыл, о чем Трамп будет разговаривать с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время предстоящего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным будет требовать согласия на 30-дневное прекращение огня. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Сергей Марков.

«От Путина Трамп во время разговора будет требовать в понедельник прекращения огня», — написал Марков.

По его словам, на этом настаивает высшее руководство США, а также европейские лидеры. Кроме того, указал эксперт, тема перемирия раскручивается западными политиками и СМИ последнее время.

России невыгодно прекращение огня, а разговор будет «трудным» для президента России, считает политолог.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом состоится. Таким образом он прокомментировал заявление Трампа о планах созвониться с Путиным 19 мая для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также торговые вопросы.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее в США заявили, что Россия продолжит добиваться «полной капитуляции» Украины.