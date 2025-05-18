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В РЭЦ назвали основу отношений между Россией и Китаем

Глава РЭЦ: отношения с Китаем выстраиваются на основе прав и обязательств
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Российский экспортный центр (РЭЦ) выстраивает с китайскими партнерами контакты на основе прав и обязательств, содействуя продвижению подлинной отечественной продукции под брендом «Сделано в России». Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

«Спрос на российскую продукцию всколыхнул рост большого количества подделок. Это стимулирует нас отдельно вести работу по учреждению розничных магазинов, которые гарантируют, что в них будет продаваться именно отечественная продукция», — заявила она.

По словам гендиректора, РЭЦ уже запустил в КНР 11 магазинов, где продаются товары из России. Никишина добавила, что российские импортеры подписывают соглашения с представителями китайского бизнеса, обязуя их выставлять на полках магазинов только подлинную продукцию РФ под брендом «Сделано в России».

Глава РЭЦ подчеркнула, что планируется масштабировать эту работу, чтобы магазинов в Китае было как можно больше. Основой взаимоотношений между Москвой и Пекином, по ее словам, служит соблюдение не только прав, но и совместных обязательств.

До этого президент России Владимир Путин распорядился обеспечить экспорт пеллет в Китай. Российские власти должны принять шаги для создания условий по продаже в КНР этой продукции до 30 мая.

Ранее россиянам рассказали, что запрещено заказывать из Китая, хотя никто об этом не говорит.

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