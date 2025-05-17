Путин распорядился наладить продажу российских пеллет КНР

Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить экспорт пеллет (топливных гранул из древесины) в Китай. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Как уточняется, российские власти должны принять шаги для создания условий по продаже в КНР этой продукции до 30 мая.

В марте глава государства на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским предложил обсудить на уровне правительств двух государств вопрос экспорта российских пеллет. По словам Цыбульского, в Северо-Западном федеральном округе есть проблема со сбытом гранул, которые до этого почти полностью поставлялись на европейские рынки. При этом Россия могла бы «полностью закрыть» китайский рынок своими пеллетами, но есть препятствия в виде законодательного запрета на ввоз этой продукции. В Китае она отнесена к производственным отходам, а не к биологическому топливу.

Ранее в России захотели перевести котельные на пеллеты.