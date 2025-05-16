Россиянам рассказали, что запрещено заказывать из Китая, хотя никто об этом не говорит

В условиях динамично меняющегося таможенного законодательства и усиления контроля за трансграничными перевозками физическим лицам в России важно проявлять осмотрительность при заказе товаров из Китая. Речь идет не только о классических запретах — оружии, наркотиках или поддельных товарах, — но и о менее очевидных ограничениях, которые часто становятся «ловушкой» для неосведомленных граждан, рассказал «Газете.Ru» Альберт Халеян, адвокат коллегии адвокатов Матвеенко и партнеры.

«К апрелю 2025 года сохраняется тенденция ужесточения правил ввоза устройств с элементами искусственного интеллекта и автономного управления. Например, дроны, оснащенные камерами с функцией распознавания лиц или GPS-навигацией, могут быть задержаны на таможне как оборудование двойного назначения, особенно если их параметры превышают установленные для гражданского использования. Это связано с поправками в закон «О государственном регулировании в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры», требующими обязательной сертификации подобных устройств в специализированных органах», — объяснил он.

Особое внимание стоит уделить импорту биологически активных добавок, косметики и «умных» медицинских гаджетов. Даже если товар позиционируется как «аппарат для домашней диагностики», отсутствие регистрационного удостоверения Росздравнадзора делает его ввоз незаконным.

«Участились случаи изъятия портативных ЭКГ-мониторов, глюкометров с функцией передачи данных и фитнес-трекеров, собирающих биометрические показатели — их классифицируют как медицинское оборудование, требующее строгого контроля», — сказал адвокат.

Менее известным, но значимым запретом остается ввоз семян, растений и животных материалов. Попытки заказать экзотические комнатные растения через китайские маркетплейсы часто заканчиваются конфискацией: Россельхознадзор требует фитосанитарных сертификатов, которые частные продавцы редко предоставляют. Аналогичные правила действуют для насекомых (например, бонсай с живыми колониями муравьев) или образцов почвы — их ввоз без разрешения трактуется как нарушение карантинных норм.

«Отдельная категория риска — компоненты для DIY-проектов. Наборы для сборки радиопередатчиков, лазерные модули мощностью свыше 5 мВт или химические реактивы для домашних экспериментов (даже с пометкой «для образовательных целей») могут попасть под статьи УК РФ о незаконном обороте опасных веществ или средств связи. При этом продавцы на платформах вроде AliExpress или Taobao редко предупреждают о таких последствиях», — отметил он.

Важно помнить: даже если товар разрешен в Китае, его легальность в России определяется местными нормативами. С апреля 2024 года вступили в силу поправки в КоАП, увеличивающие штрафы за ввоз устройств с предустановленным VPN-софтом или мессенджерами, заблокированными Роскомнадзором. Это касается не только смартфонов, но и «умных» часов, медиаплееров и другой техники с доступом в интернет.

«Ситуация осложняется тем, что таможенные органы руководствуются не только открытыми перечнями, но и внутренними реестрами рискованных товаров. Поэтому перед заказом стоит уточнить классификацию изделия в Едином таможенном тарифе ЕАЭС или проконсультироваться с юристом. Игнорирование этих нюансов может привести не только к потере посылки, но и к административной, а в ряде случаев — уголовной ответственности. Законодатель все чаще рассматривает «незнание запрета» как неуважительную причину, делая ставку на презумпцию осведомленности граждан», — резюмировал адвокат.

Ранее российские логисты сообщили о буме перевозок из Китая.