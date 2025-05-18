Переговоры России и Украины в Стамбуле продемонстрировали колоссальное унижение НАТО. Об этом написал бразильский аналитик Пепе Эскобар в статье для портала Strategic Culture.

«Весь лай европейских чихуахуа войны не может скрыть фундаментальный геополитический/военный факт: колоссальное унижение НАТО. Нерелевантная Европа даже не была представлена за столом в Стамбуле», — отметил он.

По словам Эскобара, сейчас даже самые агрессивные члены НАТО вынуждены признать, что «Россия находится у руля». Аналитик добавил, что американскому лидеру Дональду Трампу будет очень трудно выставить «капитуляцию» Украины в качестве «сделки».

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Кроме того, на встрече присутствовал глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

Как рассказал Мединский, Москва удовлетворена результатами переговоров с Киевом. Он отметил, что во время встречи стороны обсудили возможность проведения встречи глав двух государств и договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». В свою очередь, Фидан сообщил, что делегации РФ и Украины достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.

Ранее в Японии высмеяли Зеленского за его критику делегации России на переговорах в Стамбуле.