Члены российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле являются профессионалами своего дела в отличие от украинского президента Владимира Зеленского, который сделал актерскую карьеру и «по ошибке» выиграл выборы. Об этом заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, пишет ТАСС.

Судзуки высмеял Зеленского за его критику в адрес делегации РФ. Он напомнил, что у лидера Украины нет никакого политического или дипломатического опыта.

«Он словно по ошибке выиграл выборы просто из-за того, что снялся в фильме, который по воле случая оказался хитом, после чего его окружение предложило ему участвовать в выборах», — написал японский депутат в своем блоге.

По его словам, «российская делегация состоит из профессионалов», среди которых заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин — бывший посол России в Японии.

Слова Зеленского о делегации РФ свидетельствуют о том, что он не заинтересован договариваться о прекращении огня, добавил Судзуки.

15 мая Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. По мнению бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, словами в адрес российских делегатов Зеленский стремился вызвать скандал и сорвать переговоры, но ему это не удалось.

Ранее на Украине заметили, что Зеленский теряет контроль над властью.