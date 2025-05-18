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На Украине рассказали о полученных Зеленским оплеухах в Турции

Депутат Рады Дубинский: в Турцию Зеленский получил две публичные оплеухи
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

«Вообще, если смотреть на поездку Зеленского в Турцию, которую в Украине пытаются представить максимально потужной, то выглядит она совершенно противоположным образом», — написал он.

По словам нардепа, украинский лидер «получил две публичные оплеухи в виде снятия санкций с «Тенгизшевройл» и отказа от приглашения на саммит НАТО, подготовка к которому и обсуждалась в Анкаре».

Также Дубинский обратил внимание на слова президента США Дональда Трампа, который назвал Зеленского «величайшим торгашом».

17 мая Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в настоящее время у президента Зеленского нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на территории Украины. Президент США отметил, что его украинский коллега является «величайшим торгашом в мире».

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Какие выводы можно сделать после встреч в Турции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде назвали неэффективной поездку украинской делегации в Стамбул.

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