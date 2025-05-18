Рубио: Киев составит свой перечень требований для прекращения огня

Рубио: Киев составит список требований для прекращения огня в зоне конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в интервью CBS News, что Киев, как и Москва, составит свой список требований для прекращения боевых действий в зоне конфликта.

По словам американского дипломата, состоявшиеся на этой неделе украинско-российские переговоры в Стамбуле были «не пустой тратой времени».

«Например, 1000 заключенных собираются обменять, и это с гуманитарной точки зрения очень позитивно», — отметил Рубио.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным.