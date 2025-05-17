Зеленский встретился с премьером Канады и призвал усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни.

По словам главы республики, политики обсуждали условия для приближения длительного мира на Украине и взаимодействие стран в рамках «коалиции желающих» (объединение из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине; Канада входит в их число). Зеленский рассказал премьеру Канады о необходимости усиления противоракетной обороны, чтобы защитить жизни украинцев на фоне ударов российских ракет и дронов. Также президент проинформировал Карни о переговорах Киева и Москвы в Турции.

«Следующие санкции против России должны быть сильными и включать энергетику и теневой флот, чтобы принудить ее делать реальные шаги к миру», — написал Зеленский.

До этого президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News прокомментировал ход урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что у Зеленского нет реальных козырей в переговорах с Москвой, допустил введение «разрушительных» санкций против России при отсутствии прогресса в мирном процессе, а также вновь выразил надежду на личную встречу с Путиным. Эти заявления прозвучали на фоне возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле впервые за три года.

Ранее в Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского.