Песков ответил на вопрос о составе делегации России на новых переговорах по Украине

Песков заявил, что об изменении состава делегации РФ на переговорах речи не идет

В настоящий момент об изменении состава российской делегации на следующих переговорах по Украине речи не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«На настоящий момент об этом речи не идет. Собственно, работа только началась. Она будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Россию представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Как рассказал Мединский, Москва «в целом удовлетворена результатами» беседы. Он добавил, что в ходе переговоров стороны договорились произвести обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее стали известны требования, выдвинутые Россией на переговорах в Стамбуле.