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Стали известны требования, выдвинутые Россией на переговорах в Стамбуле

Clash Report: Россия выдвинула Украине шесть требований на встрече в Стамбуле
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Одно из шести требований, которые Россия выдвинула к Украине на переговорах в Стамбуле, — обоюдный отказ от репараций и признание российских территорий. Об этом пишет издание Clash Report в Telegram-канале.

Кроме того, Россия настаивает на том, чтобы Украина сохраняла нейтралитет и не размещала на своей территории войска других стран или оружие массового поражения, например ядерное оружие.

Также Москва требует соблюдать права русскоязычных граждан на Украине и прекратить продвигать националистическую пропаганду.

Помимо этого, Россия хочет, чтобы Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, а также Крым были признаны российскими территориями на международном уровне; Украина должна отказаться от притязаний на них.

Последним в списке значится немедленное прекращение огня. От украинской стороны требуют вывести с российских территорий свои войска.

Официальные представители России и Украины пока не подтвердили достоверность этой информации.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее раскрыли основную ошибку Киева на переговорах с Москвой.

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Переговоры в Стамбуле
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