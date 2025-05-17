Стали известны требования, выдвинутые Россией на переговорах в Стамбуле

Clash Report: Россия выдвинула Украине шесть требований на встрече в Стамбуле

Одно из шести требований, которые Россия выдвинула к Украине на переговорах в Стамбуле, — обоюдный отказ от репараций и признание российских территорий. Об этом пишет издание Clash Report в Telegram-канале.

Кроме того, Россия настаивает на том, чтобы Украина сохраняла нейтралитет и не размещала на своей территории войска других стран или оружие массового поражения, например ядерное оружие.

Также Москва требует соблюдать права русскоязычных граждан на Украине и прекратить продвигать националистическую пропаганду.

Помимо этого, Россия хочет, чтобы Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, а также Крым были признаны российскими территориями на международном уровне; Украина должна отказаться от притязаний на них.

Последним в списке значится немедленное прекращение огня. От украинской стороны требуют вывести с российских территорий свои войска.

Официальные представители России и Украины пока не подтвердили достоверность этой информации.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее раскрыли основную ошибку Киева на переговорах с Москвой.