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На Западе заявили о серьезных проблемах у Зеленского после переговоров

BZ: переговоры в Стамбуле показали, что у Зеленского серьезные проблемы
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Alina Smutko/Reuters

Россия продемонстрировала преимущество на переговорах в Турции и у президента Украины Владимира Зеленского осталось мало времени, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

По мнению авторов публикации, президент США Дональд Трамп мало интересуется конфликтом на Украине. Так как европейские лидеры не могут проявить дипломатическую инициативу, им придется ждать, пока Москва и Вашингтон сблизятся.

«Зеленского поджимает время. Соотношение сил стало заметно и в Турции. Пока глава украинского государства уже ждал в этой стране (президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. — «Газета.Ru»), журналисты долго расспрашивали их, не собираются ли они приехать, но в итоге оба отказались, продемонстрировав почти безразличное отношение», — говорится в публикации.

До этого Трамп говорил, что Россия полностью вовлечена в переговорный процесс по Украине.

Ранее Мирошник высказался о возможной встрече Путина с Зеленским.

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Переговоры о мире на Украине
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