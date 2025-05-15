Косачев: переговоры в Стамбуле имеют шанс, если Киев подойдет к ним без шумихи

У переговоров в Стамбуле есть шанс на продвижение вперед, если Киев подойдет к ним без пропагандистской шумихи и с нацеленностью на результат. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя СФ Константин Косачев.

«В делегацию [России] включены профессионалы, Россия готова к конкретному, содержательному, прикладному и результативному разговору. Шоу на публику а-ля Зеленский по определению исключаются», — написал он.

Косачев отметил, что состав делегации РФ в Стамбуле свидетельствует о сохранении преемственности и последовательности в подходах к урегулированию кризиса на Украине. Он подчеркнул, что российская сторона готова продолжать прямые контакты с Украиной на основе согласий, которые были выработаны на «Стамбуле-1», с учетом достигнутого тогда, но и новых реалий, которые сложились «на земле» в последующие три года.

Вице-спикер СФ отметил, что условия России хорошо известны.

До этого глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Россия рассчитывает, что все ее аргументы будут услышаны украинской стороной на предстоящих выборах в Стамбуле.

Ранее Кремль опубликовал видео совещания Путина по подготовке переговоров в Турции.