На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Палестине выразили надежду на признание независимости страны Трампом

Посол Нофаль: Палестина надеется, что Трамп признает страну независимой
close
Kevin Mohatt/Reuters

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» на ожидание его страной, что президент США Дональд Трамп объявит о создании палестинского государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на все, что делает Израиль, мы до сих пор хотим мир. И этого решения на основе двух государств. Так что может быть», — сказал дипломат, комментируя информацию СМИ о том, что американский президент может объявить о признании Палестины.

10 мая издание The Media Line писало, что Трамп может признать Палестину независимым государством на саммите в Саудовской Аравии.

14 мая стало известно, Трамп проводит переговоры с новым президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде перед началом саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В феврале президент Соединенных Штатов заявлял о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и палестинского движения ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху в свою очередь, поддержав президента США, указал, что американский лидер «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее в секторе Газа полностью истощились запасы продовольствия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами