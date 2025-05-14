В Палестине выразили надежду на признание независимости страны Трампом

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» на ожидание его страной, что президент США Дональд Трамп объявит о создании палестинского государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на все, что делает Израиль, мы до сих пор хотим мир. И этого решения на основе двух государств. Так что может быть», — сказал дипломат, комментируя информацию СМИ о том, что американский президент может объявить о признании Палестины.

10 мая издание The Media Line писало, что Трамп может признать Палестину независимым государством на саммите в Саудовской Аравии.

14 мая стало известно, Трамп проводит переговоры с новым президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде перед началом саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В феврале президент Соединенных Штатов заявлял о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и палестинского движения ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху в свою очередь, поддержав президента США, указал, что американский лидер «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее в секторе Газа полностью истощились запасы продовольствия.