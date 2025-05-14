Папа Римский высказался о «недругах» в условиях украинского конфликта

В условиях конфликта нельзя делить стороны на «плохих и хороших», необходимо вести диалог даже с «недругом». Об этом заявил папа Римский Лев XIV во время выступления перед представителями Восточных церквей, пишет ТАСС.

«Святой престол готов способствовать, чтобы недруги встретились и посмотрели друг другу в глаза, чтобы народам вернулась надежда, достоинство мира», — сказал понтифик.

Он заявил, что народы хотят мира и призвал правителей встречаться и вести переговоры. Он подчеркнул, что в историю войдет тот, кто сеет мир, а не оставляет жертвы.

«Откажемся от типичного насильственного нарратива, который разделяет мир на хороших и плохих», — подытожил понтифик.

13 мая итальянская газета La Repubblica сообщила о планах папы Римского посетить Украину. Кроме того, по данным издания, понтифик намерен побывать в Турции и Перу. Эти три государства станут первыми, которые глава католической церкви посетит после своего избрания.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о планах Владимира Зеленского посетить Ватикан. Украинский лидер прибудет туда для участия в церемонии интронизации папы Римского Льва XIV. Также не исключено, что он использует эту поездку для встречи с мировыми лидерами для обсуждения конфликта на Украине.

Ранее стало известно, кто представит Россию на интронизации нового папы Римского.