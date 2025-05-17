Трамп прокомментировал вовлеченность России в переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Россия полностью вовлечена в переговорный процесс по Украине.

«Что ж, он (президент РФ Владимир Путин. — «Газета.Ru») за столом переговоров. Он хотел эту встречу», — ответил Трамп на вопрос журналиста, является ли отсутствие Путина в Турции препятствием на пути к миру.

Трамп добавил, что не ожидал в Турции присутствия Путина, и сам не собирался туда лететь. Но, по словам Трампа, без него не будет сделки, поэтому им с Путиным необходимо встретиться.

До этого американский президент говорил, что в настоящее время у президента Украины Владимира Зеленского нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на территории республики. Трамп добавил, что он прошел тяжелое время с Зеленским. Президент США отметил, что его украинский коллега является «величайшим торгашом в мире».

В Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Мирошник высказался о возможной встрече Путина с Зеленским.