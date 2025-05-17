В Венгрии призвали ЕС возобновить переговоры с Путиным

Орбан: ЕС нужно возобновить переговоры с Путиным вслед за США

Лидерам стран Евросоюза нужно возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным, как это сделали Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это иллюзия, что мир будет достигнут [только] в результате российско-украинских переговоров. Европейские лидеры рано или поздно должны будут вести переговоры с российским президентом. Это неизбежно», — написал глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что европейским странам предстоит решить, когда вести переговоры с Путиным: до или после США.

14 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский союз не вмешиваться в российско-украинские переговоры. По его мнению, эта неделя может стать «замечательной для всего мира».

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиции Москвы и Брюсселя по урегулированию конфликта на Украине сейчас не совпадают. По его словам, Европа хочет войны, а Россия — переговоров.

Ранее в России оценили решение Европы включиться в переговоры по Украине.