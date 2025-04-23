Европа хочет войны, а Россия — переговоров, позиции Москвы и Брюсселя сейчас не совпадают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

«Сейчас нет никаких совпадающих позиций, поскольку Европа хочет войны, а не переговоров. Мы не будем их туда затаскивать силой», — сказал он.

15 апреля Песков заявил, что Москва и Вашингтон ведут напряженную работу для продвижениея в сторону мирного урегулирования конфликта на Украине. Тем временем европейские государства продолжают работать во имя войны.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Европейского союза не хотят помогать Украине, они хотят ее колонизировать и ради этого требуют от нее продолжения конфликта с Россией.

Сравнив руководство Евросоюза с Австрийской империей династии Габсбургов, против которой в XIX веке боролась Венгрия, Орбан подчеркнул, что нынешняя «империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать», и инструментом этой колонизации является война.

Ранее Европа потребовала от России принять предлагаемые ей условия перемирия.