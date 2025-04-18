В России оценили решение Европы включиться в переговоры по Украине

России необязательно вести переговоры с Европой по вопросу решения конфликта на Украине, достаточно диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, комментируя сообщения о том, что к процессу решения конфликта присоединился Брюссель.

«Нам с европейцами вовсе не обязательно вести переговоры. В любом случае изначально глава всей этой коалиции, организовавшей этот конфликт, были США, а европейцы следовали в фарватере Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Сегодня США меняют свою позицию по Украине, а европейские страны это воспринимают в рамках общей стратегии изменения экономических отношений с Вашингтоном, отметил депутат. ЕС стал «в определенной мере» пытаться противостоять Штатам, подчеркнул парламентарий.

Однако такое положение дел будет «до поры до времени», считает Чепа, и в определенный момент европейцы встанут «по стойке смирно», что сегодня и происходит. Политика, которую будут проводить в Брюсселе, определяется Соединенными Штатами, напомнил он.

«Нам достаточно вести переговоры с Соединенными Штатами <…> Уже их помощь будет в том, что они не будут противостоять соглашениям, которые сегодня мы пытаемся выстраивать», — добавил он.

Позиция ЕС по Украине осложняла переговорный процесс, начавшийся между РФ и США, напомнил Чепа.

Европейские страны включились в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. 17 апреля в Париже состоялись встречи в разных составах с участием США, лидеров Евросоюза, Великобритании и украинской делегации. Елисейский дворец назвал переговоры «продуктивными и конструктивными», а Эммануэль Макрон пообещал «удвоить усилия» для достижения мира. Госдепартамент передал участникам переговоров и России «контуры прочного и долгосрочного мира», а Москва выразила готовность к продолжению контактов с США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа обсуждал в России вопрос территорий Украины.