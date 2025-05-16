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Колумбийский эксперт оценил переговоры России и Украины в Стамбуле

Аналитик Агреда Руденко: переговоры в Стамбуле показали умную игру Москвы
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Murat Gok/AP

Прямые переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле показали грамотную стратегию Москвы на пути к миру. Об этом РИА Новости заявил международный аналитик Хесус Агреда Руденко, профессор Университета Хавериана в Колумбии.

«Эта встреча — проявление умной и проактивной игры Кремля. Прямой диалог между сторонами, а также, почему бы и нет, установление новых каналов коммуникации — всегда положительный шаг», — сказал эксперт.

Агреда Руденко добавил, что сейчас стороны готовы взять прямое руководство над процессом. По его словам, об этом свидетельствует достигнутая договоренность об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000».

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что первый раунд переговоров между Москвой и Киевом важен самим фактом возобновления процесса спустя три с лишним года. В числе важных результатов депутат выделил договоренность о крупном обмене пленными между Россией и Украиной.

Ранее премьер Норвегии высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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