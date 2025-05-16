В делегации Украины высказались о возможной встрече Зеленского и Путина

Кислица: ожидаем встречи Зеленского и Путина как можно быстрее

Ожидаем встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина как можно быстрее. Об этом заявил замглавы МИД Украины и член делегации в Стамбуле Сергей Кислица, передает издание «Страна».

«Мы не должны расслабляться на этом этапе. И есть много вопросов, которые только лидеры могут решить, учитывая сложность вопросов и природу России, где практически каждый вопрос решает Путин. Мы ожидаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее», — сказал он.

До этого министр обороны и глава делегации Украины Рустем Умеров заявил, что идет потенциальная подготовка к встрече глав двух государств.

Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва приняла к сведению желание Киева провести встречу глав государств.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле — впервые с начала 2022 года.

Ранее Зеленский назвал главную тему для Украины на переговорах с Россией в Стамбуле.