Путин провел разговор с председателем Народного совета Туркменистана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Политики поздравили друг друга с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития отношений двух стран.

16 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского президента и лидера США Дональда Трампа «должна быть подготовлена и должна быть результативной».

До этого Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Пекина.

Ранее Мирошник высказался о возможной встрече Путина с Зеленским.