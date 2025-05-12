В Госдуме рассказали о рекорде, связанном с «Бессмертным полком» в этом году

Депутат Цунаева: шествие «Бессмертный полк» в этом году прошло в 120 странах

Шествие «Бессмертный полк» в День Победы в этом году прошло в 120 странах, что является абсолютным рекордом. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, пишет «Интерфакс».

«Хочу подчеркнуть, в этом году был абсолютный рекорд участия стран, жителей этих стран, наших соотечественников и не только в шествии «Бессмертный полк», 120 стран», — сказала Цунаева во время пресс-конференции.

По ее словам, в 83 странах шествие прошло в традиционном формате. В остальных странах из-за запрета властей оно состоялось в другом формате. Но ключевая история, как сообщила Цунаева, когда участники проходят с портретами своих родных, была соблюдена.

Кроме того, депутат рассказала, что впервые за шесть лет шествие вернулось на улицы Вашингтона. В первый раз к акции присоединились такие страны, как Туркменистан, Узбекистан, Малайзия и Южная Корея.

До этого сообщалось, что в Мадриде прошла самая масштабная в Европе акция «Бессмертный полк».

По оценкам организаторов шествия, участие в нем приняли около трех тысяч человек, которые прошлись с портретами родственников, участников Второй мировой войны, по центральным улицам испанской столицы. Марш стартовал от площади Аточа, расположенной рядом с главным железнодорожным вокзалом города, и продолжился по историческим улицам.

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