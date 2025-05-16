Стало известно, когда делегация России покинет Стамбул

Делегация России планирует отбыть в Москву из Стамбула в пятницу, 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Ожидается, что делегация РФ отправится в Москву сегодня», — говорится в сообщении.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле — впервые с начала 2022 года. По данным Reuters, ключевым вопросом, который намерен поднять Киев, является немедленное прекращение огня. Согласно сведениям, предоставленным тем же агентством, в повестке дня также значится обсуждение возможных контактов между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский говорил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Ранее Мединский рассказал, когда Россия и Украина продолжат переговоры.