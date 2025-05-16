В Госдуме считают демагогией заявление Зеленского о Крыме

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал «демагогическими признаниями» заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украине не признает российскими Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщило РИА Новости.

«Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — сказал Ивлев.

По словам депутата, ссылка Зеленского на конституцию несостоятельна, так как «на Украине нет всенародно принятой конституции».

15 мая президент Украины на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы, так как это нарушение украинской конституции.

Зеленский добавил, что в ходе переговоров этот вопрос будет обсуждаться и Украина к этому готова, но юридически страна не признает «временно оккупированные территории российскими».

Ранее сообщалось, что Крым стал ключевым фактором в переговорах по Украине.