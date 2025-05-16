Додон заявил о необходимости устранения первопричины конфликта на Украине

Додон: для Молдавии важно разрешение конфликта на Украине и устранение причин

Бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду на то, что российско-украинские переговоры, проходящие 16 мая в Стамбуле, положат начало мирному урегулированию на Украине. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский конфликт должен быть разрешен таким образом, чтобы он не возникал вновь. Для этого, считает Додон, необходимо устранить первопричины: расширение НАТО на восток, создание антироссийского плацдарма на Украине.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле завершились переговоры США, Турции и Украины. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что большинство членов делегации Украины прибыли на переговоры в одежде стиля милитари.