Журналисты рассказали, как долго длятся переговоры России и Украины

РИА: переговоры России и Украины в Стамбуле длятся час

Первые за три года переговоры между представителями России и Украины, проходящие 16 мая в Стамбуле, длятся уже час. Об этом сообщает РИА Новости.

Трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Турции стартовала 16 мая. К российской и украинской делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле завершились переговоры США, Турции и Украины. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что большинство членов делегации Украины прибыли на переговоры в одежде стиля милитари.