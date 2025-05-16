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Премьер-министр Малайзии прибыл в Казань для участия в форуме

Премьер Малайзии Ибрагим прибыл на место проведения KazanForum
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Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл на место проведения форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты отметили, что кортеж политика подъехал к площадке форума незадолго до начала ключевого события — пленарной сессии, в которой он планирует принять участие. При этом премьер-министра Малайзии сопровождала представительная делегация.

13 мая Анвар Ибрагим прибыл в Москву с официальным визитом. На следующий день глава правительства Малайзии и российский лидер Владимир Путин провели переговоры, в ходе которых они обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества в политике и экономике.

После завершения встречи президент РФ и премьер-министр Малайзии провели совместную пресс-конференцию. Во время мероприятия Путин заявил, что для дальнейшего развития отношений Москвы и Куала-Лумпура существуют все необходимые предпосылки. В свою очередь, Ибрагим рассказал, что они с российским лидером затронули широкий спектр вопросов в рамках переговоров. В их числе — взаимодействие в сферах образования, безопасности и технологий.

Ранее Путин загадал Ибрагиму загадку о трех тронах.

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