Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин начал переговоры с премьер-министром Малайзии

Путин начал переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая. Его визит продлится до 16 мая.

Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, в ходе встречи лидеры обсудят важные вопросы двустороннего сотрудничества в политике и экономике. В ходе встречи президент РФ и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран и обсудят актуальные вопросы международной политической повестки.

В декабре сообщалось, что Российская Федерация предложила Малайзии рассмотреть вопрос о запуске в стране платежной системы «Мир».

Кроме того, страны обсуждали запуск прямого авиасообщения. Посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай заявлял, что обе стороны заинтересованы в этом.

Ранее Макрон заявил о готовности вести переговоры с Путиным после окончания боевых действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами