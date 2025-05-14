Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая. Его визит продлится до 16 мая.

Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, в ходе встречи лидеры обсудят важные вопросы двустороннего сотрудничества в политике и экономике. В ходе встречи президент РФ и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран и обсудят актуальные вопросы международной политической повестки.

В декабре сообщалось, что Российская Федерация предложила Малайзии рассмотреть вопрос о запуске в стране платежной системы «Мир».

Кроме того, страны обсуждали запуск прямого авиасообщения. Посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай заявлял, что обе стороны заинтересованы в этом.

Ранее Макрон заявил о готовности вести переговоры с Путиным после окончания боевых действий.