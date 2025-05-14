Путин оценил отношения России и Малайзии

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Малайзии находятся на подъеме, государства заинтересованы в их развитии, для этого существуют все предпосылки. Трансляцию пресс-конференции глав двух государств ведет РИА Новости.

По его словам, визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию и состоявшиеся переговоры свидетельствую о подъеме отношений сторон.

Премьер Малайзии пробудет в Москве до 16 мая. Как сообщали в пресс-службе Кремля, в ходе встречи лидеры государств должны были обсудить важные вопросы двустороннего сотрудничества в политике и экономике.

До этого пресс-секретарь главы правительства Малайзии Тунку Нашрула сообщил, что со вторника по четверг премьер будет находиться в Москве, где встретится с представителями российского бизнеса и малайзийской диаспоры. Кроме того, в его график включено выступление в МГИМО. Затем Анвар Ибрагим отправится в Казань, чтобы принять участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Также у малазийского премьера запланирована встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».