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«Вот три трона»: Путин загадал загадку премьеру Малайзии

Путин загадал премьеру Малайзии Ибрагиму загадку о трех тронах в Кремле

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Кремле загадал загадку о том, для кого был установлен третий трон в Андреевском зале. Об этом пишет РИА Новости.

«Я спросил господина премьер-министра: «Господин премьер-министр, вот три трона стоит. Один для царя, второй для его жены – для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?» — рассказал Путин.

Он отметил, что Ибрагим не задумываясь отметил, что третий трон «для второй жены».

Путин разъяснил, что третий трон был установлен для матери царя, но добавил, что ответ премьер-министра Малайзии — это ответ настоящего мусульманина.

Премьер Малайзии пробудет в Москве до 16 мая. Как сообщали в пресс-службе Кремля, в ходе встречи лидеры государств должны были обсудить важные вопросы двустороннего сотрудничества в политике и экономике.

Ранее Путин заявил, что прорабатывается открытие прямого авиасообщения между РФ и Малайзией.

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