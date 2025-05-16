Дмитриев заметил «врата к миру» на кадрах с переговоров США и Украины

Дмитриев увидел врата к миру на видео с встречей Рубио и Сибиги в Стамбуле

Специальный представитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал видеозапись, на которой запечатлено начало переговоров Украины и США в Турции. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Российский чиновник обратил внимание, что на кадрах государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сопровождении других делегатов проходят сквозь кирпичную арку.

«Это <...> Рубио ведет министра иностранных дел Украины сквозь врата к миру?» — задался вопросом Дмитриев.

16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между представителями Украины, США и Турции. Встреча началась примерно в 10:45 мск, при этом украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало кадры с места событий. На них видно, как Рубио и Сибига проходят сквозь кирпичную арку и параллельно ведут беседу. Рядом с ними идет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и другие делегаты.

В результате переговоры Украины, США и Турции продлились чуть больше часа. Около 13:30 мск в Стамбуле стартовала вторая трехсторонняя встреча — уже между делегациями от Москвы, Киева и Анкары.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сделал заявление в преддверии переговоров РФ и Украины.